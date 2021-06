Adonias cobra respostas sobre congestionamentos na BR-364

O vereador Adonias Fernandes (MDB) cobrou ontem explicações sobre os congestionamentos frequentes registrados no perímetro urbano da BR-364, por causa de uma obra na ponte sobre o Rio Vermelho. O parlamentar pediu também a intervenção dos representantes de Mato Grosso no Congresso Nacional para garantir a conclusão rápida da obra.

O vereador explicou que a morosidade da obra tem comprometido a fluidez do trânsito principalmente no trecho que vai da ponte sobre o Lourencinho até o posto a Polícia Rodoviária Federal.

“Todos os dias sou cobrado em relação a esta situação. Está uma loucura, muito transtorno e um risco grande de acidentes especialmente nos horários de pico. É preciso fazer alguma coisa”, disse o parlamentar.

Adonias cobrou uma resposta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e chegou a sugerir que, se for o caso, a administração deste trecho seja repassada à Prefeitura de Rondonópolis.

“Estamos cobrando há muito tempo que o DNIT olhe com carinho esse trecho, mas não temos resposta. Já houve dias em que carros e carretas formaram uma fila de mais de 10 Km”, destaca.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a assessoria do DNIT informou que a obra em questão é realizada pela concessionária Rota do Oeste e que o órgão não tem poder de fiscalização neste caso. A assessoria da concessionária confirmou a informação.

Em nota encaminhada ao portal Agora MT, a Concessionária Rota do Oeste disse que a interdição parcial da rodovia ocorre eventualmente e visa a segurança dos usuários.

“A Rota do Oeste ressalta que implantou projeto amplo de sinalização indicando a mudança do tráfego no trecho da BR-364, onde houve o bloqueio da pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) e tráfego em mão dupla na pista norte (Rondonópolis / Cuiabá)”, diz a nota.

Conforme a concessionária a ponte foi construída há mais de 70 anos e é monitorada permanentemente. O trabalho de recuperação estrutural começou no ano passado e não foi informado a data prevista para conclusão.

“Ainda em 2020 foi feito um trabalho de recuperação das vigas, especialmente os segmentos que ficam submersos. A Concessionária já finalizou o projeto para recuperação total da ponte e, agora, atua na contratação de empresa especializada para a execução do serviço. Esta será a segunda etapa de recuperação da ponte”, informou.

A Concessionária recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade e sigam as orientações existentes na região. Aos veículos de passeio que puderem evitar o trecho da rodovia, há recomendação de utilização de caminho alternativo pelas vias urbanas de Rondonópolis.