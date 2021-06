AL derruba veto de Mendes e mantém energia solar isenta de ICMS

Com 14 votos a 9, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Mauro Mendes (DEM) ao projeto de lei que isenta a energia solar do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A derrubada, que já era dada como certa, ocorreu durante sessão realizada na manhã desta quarta-feira (30).

O projeto que desonera a energia solar do pagamento do tributo é de autoria do deputado Faissal Calil (PV) e havia sido aprovado em maio, por unanimidade.

O texto acabou sendo vetado pelo Governo que vê inconstitucionalidade na medida.

Segundo o Executivo, a cobrança é estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Embate com Executivo

Apesar da derrubada, a discussão ainda parece longe do fim já que, na última semana, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho adiantou que o Estado acionaria a Justiça, caso ocorresse a derrubada do veto.

Na manhã de hoje, contudo, o secretário disse em uma entrevista a uma rádio da Capital que o Estado pode até discutir uma diminuição da alíquota, mas não a isenção.

Alguns deputados, inclusive, já seguiram para uma reunião com membros do Governo para discutir o assunto.