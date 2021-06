Amigas criam ‘Festa Junina na Caixa’ e lucram com empreendimento

É só chegar no mês de junho que quase todo mundo já lembra da tradicional ‘Festa Junina’.

Em tempos de pandemia, as festas foram canceladas, mas isso não impediu que os brasileiros usassem a criatividade.

A Shirley Lourenço, por exemplo, que possui uma loja de brechó, aproveitou o período para inovar e ganhar uma renda extra.

“Tive a ideia olhando na internet. Aí criei a Festa Junina na caixa com as guloseimas típicas do tema junino e convidei minha amiga para me ajudar” explica Shirlei.

Tudo começou como uma brincadeira, mas o negócio ficou sério. Muitas encomendas surgiram.

As amigas fazem bolos de arroz, milho, torta de banana, pão doce, pipoca, maça do amor, curau, arroz doce, canjica e muito mais.

“Todos os produtos que usamos são naturais. O curau tem que ser natural, tudo natural. Não sabemos quem vai comer. Temos esse cuidado para não dar nenhum problema depois” esclarece Rosenilda dos Santos.

As encomendas podem ser feitas por meio dos telefones (66) 9 9931-1687 ou (66) 9 9933-7153.

O pedido precisa ser feito com 24 horas de antecedência.