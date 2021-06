Anitta lança música em espanhol para trilha de ‘Velozes e Furiosos 9’

Foi liberada nesta sexta-feira (18) a trilha sonora oficial do filme Velozes e Furiosos 9.

Com diversos nomes de peso, um em especial promete agradar ao público brasileiro: a cantora Anitta.

A estrela nacional é responsável pela faixa Furiosa, cantada em espanhol. Entre os versos, Anitta diz que prefere ficar sozinha do que perto de uma pessoa com más energias.

Furiosa não é a primeira participação de Anitta em uma trilha sonora internacional. Ela esteve também na versão mais recente de As Panteras, na qual cantou a música Pantera.

Anitta se encontrou recentemente com Vin Diesel, um dos astros da franquia. Eles posaram em estúdio com o cantor Nicky Jam.

Além de Anitta, a trilha de Velozes e Furiosos 9 conta com artistas como A$AP Rocky, Juicy J, Pop Smoke, Jack Harlow, Ty Dolla $ign, 24kGoldn, Offset, Rico Nasty e Sean Paul.

A cantora Cardi B, com quem Anitta fez uma parceria em Me Gusta, participa do filme, mas dessa vez como atriz.

Escute abaixo a versão oficial de Furiosa. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 24 de junho.