Apae de Rondonópolis e Rotary Club Rondon promovem Kit Solidário

No próximo domingo (20/06), o Rotary Club Rondon realiza o 2º Kit Solidário em prol da Apae de Rondonópolis. A ação tem o objetivo de arrecadar fundos para a instituição que presta relevantes serviços à comunidade Rondonopolitana.

Um kit de almoço com churrasco será vendido, por meio de convites que podem ser adquiridos pelo telefone (66) 99975-0416. O sistema de distribuição será em drive thru e respeitando todas as medidas de biossegurança.

Além de saborear um delicioso churrasco, com direito a carne assada, farofa, vinagrete, arroz e mandioca, quem adquirir o convite ainda vai colaborar com a Apae de Rondonópolis. O kit serve até quatro (4) pessoas e custa R$ 200,00. O horário de entrega no domingo, será das 11 às 13 horas, na sede da Apae de Rondonópolis, na Vila Aurora.