Após 10 dias, jovem é encontrado morto com sinais de tortura

Após dez dias de aflição em busca do jovem Everto Henrique Machado, 28 anos, que desapareceu depois de sair de casa para uma festa, a família do rapaz teve uma resposta. O corpo dele foi encontrado, já em estado de decomposição e com sinais de tortura, em uma área de mata a cerca de 23 km de Primavera do Leste, sentido Paranatinga.

No dia 19 de junho, o rapaz saiu para curtir um local popularmente conhecido como “Lixão”, onde jovens frequentemente se reúnem para ingerir bebidas alcoólicas e ouvir som. Segundo informações, Everton teria se envolvido em uma briga e não voltado mais para casa.

Após investigações, a Polícia Civil prendeu três suspeitos e ainda procura o quarto envolvido.

Hoje, após quatro dias de busca em meio a vegetação e mata fechada, o corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição.

A Polícia Técnica foi acionada e esteve no local realizado a perícia.