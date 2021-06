Após admitir disputa, médica é “assediada” por vários partidos

Tida como um grande nome para a disputa eleitoral de 2022, a pediatra e patologista, Natasha Slhessarenko, vem sendo assediada por várias lideranças partidárias.

Nesta semana, por exemplo, o presidente do PSL, Aécio Rodrigues, confirmou que tenta atrair a médica para o partido. Convites já surgiram também de siglas como o MDB, que tem hoje a deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa, do PDT, do DEM e do Cidadania.

Até o momento, ela não sinalizou para que caminho deve encaminhar sua filiação. O que Natasha antecipa é sua preferência em concorrer a uma das 8 vagas de deputado federal por Mato Grosso.

Filha da ex-senadora Serys, a médica afirmou em entrevistas recentes ter condições de representar Mato Grosso em Brasil: “Não depende só de mim, tem que ter articulação. Se for escolher, será Brasília”.