Após denúncia de golpe, PM apreende trator que foi levado de fazenda

Em uma ação rápida, policiais militares o Distrito de Paredão do Leste-MT, conseguiram recuperar um trator Massey Ferguson, após a vítima acionar a PM, com a denúncia que teria caído em um possível golpe.

A apreensão ocorreu, na rodovia BR 070, entre Primavera do Leste e Paredão do Leste, durante uma abordagem policial. O caminhão tipo MUCK (prancha), o qual carregava o trator foi parado pela guarnição, e em entrevista com o motorista, o mesmo relatou que levaria o veículo para uma fazenda localizada em General Carneiro, porém em checagem na nota fiscal, os militares descobriram, que constava no documento como destino, o município de Tesouro-MT.

O caminhão e o trator foram apreendidos e o motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia em General Carneiro para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A vítima contou aos militares, que teria arrendado a sua propriedade para uma outra pessoa e vendido os seus maquinários para o arrendatário. Ela afirma, que teria recebido vários cheques, a prazo, e que o acordo seria, que o arrendatário só poderia retirar os maquinários da terra, após a compensação dos cheques. Acordo esse, que não foi cumprido.

A Polícia Judiciária Civil investigará o caso.