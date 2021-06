Apresentador Fausto Silva segue internado, mas apresenta melhora

O apresentador Fausto Silva, que está internado desde a última quinta-feira (10) no Hospital Israelita Albert Einstein, em decorrência de uma infecção urinária, tinha previsão de alta no último sábado e só passaria 48 horas no hospital por conta da medicação intravenosa que pode causar alterações na glicemia e na pressão arterial. Porém, ele ainda vai esperar um ou dois dias para voltar para casa.

Em um comunicado ao Notícias da Tv, Faustão disse: “Já estou no hospital há 48 horas e a medicação está surtindo efeito. Vou ter que esperar mais umas 48 horas para ter certeza de que a infecção urinária foi superada totalmente. Estou aqui na reta final, indo muito bem, esperando que seja superado todo o problema”.

Por conta da infecção urinária, em 30 anos, essa é a primeira vez que ele falta uma gravação por conta de um problema de saúde e caberá a Tiago Leifert assumir o programa dominical. “Nesta semana, Tiago Leifert apresenta o ‘Domingão do Faustão’, substituindo Fausto Silva, que se recupera de uma infecção urinária. Neste domingo, dia 13, irá ao ar uma disputa inédita no mata-mata da ‘Super Dança dos Famosos’.

Dançando os ritmos forró e rock, três competidores mostram, no palco do programa, tudo que ensaiaram para garantir uma das vagas da semifinal: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor da ‘Dança dos Famosos’ de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana; as duas ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente.” comunicou a Tv Globo.

Tiago encarou com bom humor a missão de substituir e publicou um meme que mostra Fausto com cara de assustado e a legenda “EEita” no seu perfil no Instagram.