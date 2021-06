Aprosoja MT lança maior programa de sustentabilidade da produção de grãos

Garantir a melhoria contínua e sustentabilidade socioambiental na produção agrícola. Estes são os principais objetivos da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT) com o lançamento e implantação do novo programa voltado ao desenvolvimento sustentável, na próxima terça-feira (22.06), às 19h, em Brasília. As diretrizes e nomes serão apresentados em cerimônia destinada a ministros, parlamentares, chefes de poderes e jornalistas.

“Vamos fomentar a melhoria contínua da propriedade rural, excelência na gestão transparente, proteção e qualidade do trabalhador, integração dos aspectos ambientais, sociais e econômicos ancorados na robusta estratégia de negócios; eliminação e mitigação dos impactos; educação ambiental, entre outras práticas que atendam a sustentabilidade”, pontuou o presidente da Aprosoja MT, Fernando Cadore.

O programa é a transformação e junção de várias ações que os produtores já executam nas fazendas. É a garantia da melhoria contínua das propriedades, já que vai expor o que existe de melhor da porteira para dentro. “Vamos mostrar que a soja é um produto sustentável e seguro para o consumo. Afinal, dos 66% de vegetação nativa protegida e preservada dentro do território brasileiro, 26% estão em propriedades rurais”, explicou Cadore.

Após o lançamento, o novo programa estará à disposição dos mais de 7.400 produtores de soja e milho. Equipe de campo da Aprosoja MT fará implantação nas propriedades, com aplicação de questionários, orientações de adequações e formação contínua com cursos presenciais e online.

A cerimônia de lançamento será transmitida ao vivo pelo canal da Aprosoja Mato Grosso no YouTube e página oficial no Facebook.