Aprovada na AL, Governo tenta barrar regras diferenciadas à Segurança

O governador Mauro Mendes (DEM), por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a Assembleia Legislativa (ALMT), por conta de emendas que garantiram condições diferenciadas à aposentadoria de algumas carreiras da segurança.

A ação foi ingressada no último dia 11 e é assinada por Mendes, pelo procurador-geral do Estado, Francisco de Assis da Silva Lopes e pelo subprocurador-geral dos Tribunais Superior, Lucas Dallamico.

O Estado contesta a legalidade de dois artigos da Emenda Constitucional 92/2020, aprovada pela Assembleia Legislativa, em agosto do ano passado, após intensos debates na Casa.

Conforme apurou a reportagem, a ação, inclusive, contaria um acordo que havia sido feito pelo Governo e os parlamentares.

As emendas alteram as regras de concessão e a metodologia de cálculos ao regime próprio de previdência do Estado.

Um dos pontos questionados pela PGE (artigo 140-A, § 2º, IV) diz respeito às regras reativas “à idade e ao tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes dos cargos de oficial de justiça/avaliador, de agente socioeducativo ou de policial civil, policial penal e policial militar”.

O outro ponto de questionamento (artigo 8º) refere-se aos ocupantes dos cargos estaduais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor da emenda.

O texto aprovado pelos deputados prevê que estes profissionais poderão aposentar-se voluntariamente, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, desde que respeitando 55 anos de idade – independentemente de sexo – e 30 anos de contribuição (para homens) e 27 (as mulheres).

Na ação ingressada junto ao STF, o Estado alega que tais emendas “ostentam nítido vício material”.

Em um trecho da ação, a PGE aponta que os dispositivos aprovados pelos deputados promovem a diferenciação de tratamento a determinados cargos no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, “ao arrepio das regras previdenciárias gerais estabelecidas pela Constituição Federal”.

Ainda de acordo com o Estado, da forma como foram aprovadas, as emendas ocasionam prejuízo substancial ao sistema previdenciário de Mato Grosso.

A ação tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

A expectativa é que a ação gere debates acalorados na tribuna da Assembleia Legislativa pelos próximos dias.