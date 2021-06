Aranha ex goleiro é internado na UTI com 50% de pulmões comprometidos

O ex-goleiro Aranha, de 40 anos, está internado desde a quarta-feira (10) no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, em tratamento contra a covid-19. A situação é considerada complicada, já que ele teve mais de 50% dos pulmões comprometido e, por isso, ele está em um leito de UTI. Por outro lado, ele não precisou ser intubado.

Com passagens por Ponte Preta, Atlético-MG, Santos, Palmeiras e Joinville, Aranha encerrou a carreira no Avaí em 2018. Pelo Santos, foi campeão da Copa Libertadores em 2011 e da Recopa Sul-americana em 2012. Em 2015, conquistou a Copa do Brasil pelo Palmeiras.

O ex-goleiro ficou marcado também por um episódio em que foi vítima de racismo. Em agosto de 2014, quando defendia o Santos, foi alvo de xingamentos por parte de torcedores do Grêmio durante uma partida pela Copa do Brasil, em Porto Alegre.