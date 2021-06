Atraso na segunda dose da Coronavac é resultado de falhas do Poder Público

A falta de vacinas para concluir a imunização de quem tomou a Coronavac ocorreu em vários municípios do país. Em Mato Grosso são mais de 10 mil pessoas na espera, 6.520 delas moradoras em Rondonópolis. O problema começou em março com uma orientação do Ministério da Saúde, ainda na gestão do general Eduardo Pazuello, determinando que fossem usadas todas as vacinas disponíveis sem fazer reservas para a segunda dose.

No dia 26 de abril, já sob o comando de Marcelo Queiroga, o Ministério da Saúde admitiu que havia errado e orientou os municípios e estados a retomarem a reserva de vacinas para a segunda dose. Mas era tarde.

Muitas pessoas já estavam na fila de espera com o prazo vacinal vencido. E a demanda foi aumentando devido a paralisação da produção de Coronavac por causa da falta do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA).

Em Mato Grosso a Secretaria Estadual de Saúde afirma que houve um agravante. Algumas prefeituras, incluindo a de Rondonópolis, teriam adotado uma estratégia errada e não notificaram corretamente e no tempo certo a necessidade de mais vacinas.

Indagada sobre uma possível omissão diante dos equívocos das Prefeituras, a SES-MT alegou que não cabe a ela definir a estratégia para a aplicação as vacinas.

“A competência do Estado é encaminhar as doses do imunizante de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). Cabe aos municípios desenvolverem a estratégia de vacinação, cumprindo o que foi determinado pelo Plano Nacional de Imunização e pela pactuação regional, ou seja, é responsabilidade desse ente a operacionalização da vacinação e a alimentação dos dados no sistema oficial do Governo Federal”, explicou a assessoria da SES-MT.

A reportagem também questionou a demora na requisição de novas doses, visando zerar a fila de espera. Mas a secretaria garante que agiu com rapidez após tomar conhecimento dos dados apresentados pelos municípios.

“À pedido dos municípios, a SES-MT solicitou, após levantamento da CIB, um total de 19.426 segundas doses de CoronaVac para o Ministério da Saúde no dia 07 de maio de 2021. As doses foram recebidas no Estado e distribuídas aos municípios, no entanto, 34 dias depois, diante de estratégias equivocadas por alguns municípios, foi necessária uma nova solicitação ao Ministério da Saúde. No dia 03 de junho de 2021, o órgão estadual solicitou ao Governo Federal outras 10.244 doses de CoronaVac para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação do imunizante em todo o Estado”.

MUNICÍPIO

Já a Secretaria de Saúde de Rondonópolis alega ter cumprido rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde.

O município não nega ter ocorrido divergências nos primeiros números apresentados sobre o total de rondonopolitanos que aguardavam a segunda dose da Coronavac, mas diz que na fila de espera há também pessoas que não atenderam o chamado na data indicada para receber a segunda dose.

Assim como a SES-MT, a Secretaria de Saúde de Rondonópolis avalia que o atraso na conclusão da vacina não comprometerá o desenvolvimento de defesas imunológicas contra o coronavírus.

O município admite que a situação é prejudicial, mas pede que, independentemente do atraso, as pessoas procurem os postos de vacinação assim que a Coronavac estiver disponível.

“Segundo o Ministério da Saúde, o atraso na aplicação da segunda dose não compromete o desenvolvimento de anticorpos. Mesmo atrasada, quando a segunda dose fora administrada, as pessoas irão desenvolver anticorpos contra a doença como previsto com a finalização do ciclo vacinal, no entanto, o atraso compromete a imunização da população, pois estas pessoas já deveriam estar com o ciclo vacinal completo, o que ainda não ocorreu”, informou a Secretaria de Saúde de Rondonópolis.

Ontem o instituto Butantã entregou aos Ministério da Saúde um novo lote, com um milhão de doses de Coronavac. A distribuição para estados e municípios deve começar hoje e a previsão é de que uma nova remessa chegue a Rondonópolis ainda nesta semana.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que espera a chegada da nova remessa e prometeu iniciar a aplicação da segunda dose imediatamente após o recebimento das vacinas.