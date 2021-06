Autarquia de transporte coletivo é destaque na sessão de hoje

Os vereadores de Rondonópolis vão começar a discutir hoje (23) o projeto de autoria do Executivo criando a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo. O projeto foi encaminhado na semana passada e tramita em forma ‘regimental’, o que permitirá uma discussão mais profunda.

Além de analisar a proposta enviada pela Prefeitura, também está prevista para a sessão ordinária de hoje a discussão de dois requerimentos relacionados ao tema. O primeiro, do vereador subtenente Guinâncio, pede que a Mesa Diretora chame o professor Heitor Lopes Ferreira, da Universidade Federal de Rondonópolis(UFR), para esclarecer pontos do estudo sobre a implantação do novo modelo de Transporte Coletivo.

O outro requerimento foi apresentado pelo vereador Júnior Mendonça (PT). Ele é presidente da Comissão Legislativa de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana e quer incluir a sociedade na discussão.

“Estou pedindo que a Câmara analise com urgência a proposta de realizarmos uma audiência pública para discutir com a sociedade a implantação desta autarquia e a questão do trânsito como um todo – incluindo, por exemplo, a sinalização das vias, a mobilidade e a construção de ciclovias”, explicou.

Júnior Mendonça disse que é preciso ouvir a opinião de todos os cidadãos sobre os investimentos e prioridades. “Precisamos marcar data, hora e local para essa discussão mais ampla do trânsito de Rondonópolis’, defende.

O vereador também espera decidir na sessão de hoje o destino de uma proposta de emenda à lei orgânica do município, regulando a contratação de trabalhadores por empresas que terceirizam serviços públicos em Rondonópolis.

OUTROS REQUERIMENTOS

A pauta da sessão de hoje prevê também a apreciação de requerimentos envolvendo o sistema de estacionamento rotativo pago na região central e obras realizadas pelo município.

No caso do estacionamento, o pedido foi apresentado pelo vereador Reginaldo Santos (SD). Ele quer saber qual empresa está explorando o sistema, quantas vagas são usadas e todas as informações relacionadas ao faturamento e repasses feitos à Prefeitura.

Já o vereador Inspetor Gerson (MDB) está pedindo informações sobre a aplicação de micro revestimento (lama asfáltica) nas ruas e avenidas dos conjuntos São Jose I, II e III. Ele também quer que a Prefeitura forneça esclarecimentos sobre os processos de regularização fundiária nestes três bairros