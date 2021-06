Avenida em frente à Prefeitura estará interditada até 9 de julho

A Secretaria Municipal de Receita informa que a Avenida Duque de Caxias, no bairro Vila Aurora, no trecho em frente ao Paço Municipal, entre as ruas Dom Pedro II e Rio Branco, ficará interditada até o próximo dia 9 de julho.

A medida foi adotada porque foi necessário instalar uma tenda na via para acomodar o público que se dirige à Prefeitura para o Mutirão de Negociação Fiscal.

Na via serão disponibilizadas cadeiras localizadas sob a tenda para garantir mais segurança ao público, evitando que haja aglomerações e garantindo o cumprimento das medidas de biossegurança para evitar a contaminação pela Covid-19.

A orientação é para que motoristas estejam atentos à interdição da via neste período.