Batalhão Ambiental e Corpo de Bombeiros resgatam jaguatirica

Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental, do 4º BPM e do Corpo de Bombeiros resgataram na manhã deste domingo (27.06) uma jaguatirica, no bairro Terra Nova II, em Várzea Grande.

Os moradores perceberam que o animal estava em uma árvore no quintal da casa e acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros. O felino foi contido e levado para avaliação no Batalhão Ambiental para depois ser entregue ao seu habitat natural.

Além do boletim de ocorrência foi registrado um termo de resgate.

Serviço

