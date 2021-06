Bombeiros e Aprosoja promovem encontro e minicurso para pilotos agrícolas

Estão abertas até o dia 18 de junho as inscrições para o “II Encontro de Operações Aéreas no Combate aos Incêndios Florestais e Minicurso para pilotos agrícolas”, que ocorrerá entre os dias 25 e 26.06, no Aeroporto de Santo Antônio do Leverger, Hangar Central. O curso é promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), por meio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar do Estado (GAvBM), em parceria com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja).

Entre as abordagens, estão a forma de aplicação da aeronave de combate a incêndio do GAvBM – Air Tractor AT-802F, o emprego de aeronaves asa fixa e asa rotativa para apoio nas operações demonstração das diferenças entre as aeronaves agrícolas e de combate aos incêndios florestais, demonstração do abastecimento da aeronave com agente extintor e o cenário de planejamento das operações aéreas.

Serão oferecidas 80 vagas para o dia 25.06 (sexta-feira) e 40 vagas para o minicurso no dia 26.06 (sexta-feira), destinadas a pilotos de aeronaves agrícolas. O objetivo do treinamento é oferecer aos pilotos de aeronaves agrícolas ações de prevenção. “Esse período de seca coincide com a época de colheita do milho. Todos os anos a Aprosoja faz campanhas em parceria com o CBMMT, com cartilhas, folders, banners, materiais para redes sociais com instruções fundamentais no combate ao incêndio”, afirma a gerente de Sustentabilidade da Aprosoja, Marlene Lima.

A capacitação ficará por conta do Cel BM, Flávio Gledson Vieira Bezerra, Piloto Comandante do Grupo de Aviação Bombeiro Militar – GAvBM do CBMMT.