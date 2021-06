Câmara começa a discutir criação da autarquia do transporte coletivo

A Câmara Municipal de Rondonópolis iniciará nesta semana a análise do projeto que cria a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo, uma promessa de campanha do prefeito José Carlos do Pátio que tem causado polêmica. A Prefeitura inclusive já fez aquisição de dezenas de ônibus, apesar de só agora formalizar o pedido de criação da autarquia.

O projeto do Executivo chegou à Câmara na semana passada e vai tramitar na forma regimental. Na mensagem encaminhada aos vereadores o prefeito José Carlos do Pátio diz que o principal objetivo é assegurar a qualidade do transporte coletivo e que a iniciativa trará outros benefícios.

“O aludido projeto trará por consequência emprego e renda à população (diretos e indiretos), vez que com a criação da Autarquia será necessário o provimento dos cargos advindos, movimentando a economia no município de Rondonópolis”, diz o prefeito.

De fato o projeto prevê a criação de cargos de diretores e conselheiros, que serão indicados diretamente pelo prefeito. Também autoriza a realização de concurso ou a terceirização de servidores pela futura autarquia.

A futura diretoria terá de submeter ao prefeito um Plano de Cargos, Carreiras e Salários e garantirá que todos os servidores tenham “remuneração compatível com as atribuições, responsabilidades e qualificações”.

Um estudo preliminar aponta que a nova autarquia deve custar cerca de R$ 3.120.000,00, desse total R$ 1.066.000,00 devem ser coberto com a venda de passagens e o restante será subsidiado pela Prefeitura.

REAÇÕES

Vários vereadores já se manifestaram contrários à nova autarquia e consideram que a iniciativa é ilegal. O principal argumento é que o município, como todos os outros que receberam recursos para o combate à Covid, está impedido de criar novas despesas.

“A lei federal 173/2020 proíbe a criação de cargos e despesas, então mesmo que seja aprovado na Câmara a Justiça acabará impedindo as nomeações. Além disso falta um estudo sobre a viabilidade e o impacto desta autarquia nas contas públicas, diz o vereador Paulo Schuh (DC).

Schu, e também o vereador subtenente Guinâncio (PSDB) têm cobrado mais explicações e devem ser os principais obstáculos à aprovação do projeto na Câmara. Mas o líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (SD), acredita que haverá maioria para a aprovação.

“O ideal é que seja aprovado o mais rápido possível. Vamos procurar construir o diálogo com um debate aberto. Já conversamos sobre a importância da medida com presidente da Câmara e com os representantes das comissões Finanças, CCJ e Transporte e Trânsito, que avaliam o mérito legislativo”, disse Reginaldo.

O vereador antecipou que nesta terça-feira (22), durante a reunião da Ordem do Dia, vai sugerir também uma reunião específica com todos vereadores para discutir o projeto e tentar agilizar a aprovação.

Reginaldo Santos diz que o ideal seria que o serviço fosse assumido por uma empresa privada, mas argumenta que desde 2014 o município vem tentando realizar licitações e não aparecem interessados pela concessão.

“A empresa Cidade de Pedra tem operado o transporte coletivo com um contrato precário e o município ainda precisa investir cerca de 700 mil por mês em subsídios. Com a autarquia poderemos melhorar o atendimento à população e otimizar o uso desses recursos”, defende Reginaldo.