Câmara votará mudanças nas leis de Táxi e Mototáxi em Rondonópolis

A Câmara Municipal vai votar hoje dois projetos que ampliam as exigências aos autônomos que atuam nos serviços de Táxi e Mototaxi em Rondonópolis. Os projetos foram encaminhados pelo Poder Executivo, que pediu trâmite de urgência.

Os projetos alteram as leis a 9.386/ 2017, que regulamenta o serviço de Táxi, e também a lei 6.840/2011, que trata do serviço de Mototáxi.

Nos dois casos as alterações tratam da exigência de apresentação da declaração de Regularidade de Situação Previdenciária pelo permissionário cadastrado como Microempreendedor Individual ou da inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, pelos autônomos.

Os documentos serão exigidos para a inscrição ou renovação das permissões, juntamente com o cumprimento dos outros critérios já estabelecidos nas leis.

OUTROS PROJETOS

Também na sessão de hoje devem ser analisados os pedidos de trâmite de urgência a outros quatro projetos do Executivo. Entre eles está o que autoriza um termo de fomento no valor de R$ 409.516,00 para a realização do projeto social ‘Cabeleireiros e Barbeiros que Transformam’, da Cáritas Diocesana de Rondonópolis.

Também será analisada a autorização para o repasse de parcela adicional da verba emergencial às escolas da rede municipal. Segundo a Prefeitura a medida é necessária para viabilizar a realização de serviços de manutenção e reparos nas unidades. Os investimentos serão feitos mediante comprovação do Conselho Deliberativo de cada escola.