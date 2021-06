Câmara reprova contas de Thelma, que se torna inelegível

A Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães reprovou, na manhã desta quarta-feira (30), as contas da Prefeitura de Chapada dos Guimarães referentes ao exercício de 2018, durante o mandato da ex-prefeita Thelma de Oliveira (PSDB).

Foram oito votos pela reprovação e três contrários. Com o resultado, a ex-prefeita se torna inelegível, por oito anos.

A reprovação seguiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Dentre as ilegalidades, gastos com pessoal do Executivo que totalizaram 63,75%, ultrapassando o limite máximo de 54%.