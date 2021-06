Caminhão fica sem freio e motorista perde o controle na MT – 358

Um acidente envolvendo um caminhão aconteceu na tarde desta terça-feira (15), entre Tangará da Serra e o município de Campo Novo do Parecis – MT.

De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão estava sozinho e seguia pela MT – 358 na Serra do Parecis.

Em determinado momento o caminhão ficou sem freio e o condutor perdeu o controle entrando na mata.

O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, socorreu a vítima com algumas escoriações e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar também compareceu ao local.