Caminhonete de assaltante é encontrada na garagem de empresário

A caminhonete de um dos assaltantes mortos no confronto com a polícia após o assalto em nova Bandeirantes foi encontrada na garagem do empresário Luiz Miguel Melek. Ele também foi morto no confronto, mas a família alega que ele era refém do bando.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a caminhonete S-10 está no nome do acusado Romaro Batista de Oliveira. Ela foi encontrada na tarde de sexta-feira (11) após a continuidade das investigações.

A polícia continua na região por tempo indeterminado, com barreiras e incursões nos locais onde houve relatos de indícios e informações de presença de criminosos.