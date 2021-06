Campanha de incentivo à doação de sangue tem adesão do MPMT

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso participa do movimento “Junho Vermelho”, que busca chamar a atenção da sociedade sobre a importância da doação de sangue. Até o final deste mês, as fachadas das sedes das Promotorias de Justiça de Cuiabá e da Procuradoria Geral de Justiça estão iluminadas em tons de vermelho. Nesta segunda-feira (14) é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Além da iluminação especial, o MPE também tem intensificado as medidas de incentivo à doação de sangue neste momento de pandemia entre membros, servidores e estagiários. De acordo com o Ato Administrativo 916/2020, será concedido um dia de folga compensatória aos integrantes da instituição que realizarem a doação de sangue no período em que as unidades do MPMT estão fechadas como medida de prevenção ao Novo Coronavírus.

A concessão da folga compensatória, conforme o ato administrativo, ocorre sem prejuízo da dispensa no dia da doação de sangue, ainda que em regime de teletrabalho, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Nos casos de doadores regulares de sangue também será assegurada a folga no dia do aniversário, conforme previsto no Programa Renascer.

Lançado em outubro de 2019, o referido programa estimula a doação voluntária de sangue e de medula óssea entre membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A iniciativa foi implementada pelo programa de qualidade de vida no trabalho Vida Plena – MPMT pensando em você.

REQUISITOS – De acordo com o Ato Administrativo 860/2019, que instituiu o Programa Renascer, considera-se doador regular de sangue o servidor que o fizer três vezes, se homem, e duas vezes, se mulher, no período de 12 meses anteriores à data do aniversário. A inscrição do servidor no Redome ou a efetiva doação de medula óssea confere o benefício somente uma vez, no aniversário subsequente à inscrição ou à doação.

Caso o aniversário do servidor ocorra em final de semana, feriado, ponto facultativo ou em período de recesso, a dispensa do serviço se dará no primeiro dia útil subsequente.

CAMPANHA – O slogan do Dia Mundial do Doador de Sangue de 2021 é “Doe sangue para que o mundo continue pulsando”. A mensagem destaca a contribuição essencial dos doadores para manter o pulso do mundo, salvando vidas e melhorando a saúde de outras pessoas. Também reforça o apelo global para que mais pessoas em todo o mundo doem sangue regularmente e contribuam para uma saúde melhor. A campanha deste ano enfocará especialmente o papel dos jovens em garantir um suprimento de sangue seguro.