Um acidental fatal tirou a vida de dois motoristas que bateram de frente nesta quinta-feira (17) na BR – 163 entre Diamantino e Nova Mutum – MT.

De acordo com as primeiras informações as duas carretas estavam em sentido opostos próximo da ponte do Rio Arinos.

Em determinado momento um dos condutores fez uma ultrapassagem indevida e veio a bater frontalmente com a outra carreta.

Os motoristas não identificados morreram carbonizados, após as carretas pegarem fogo com o impacto da colisão.