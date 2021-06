Ceadas realiza 240 exames de média complexidade durante o fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado para zerar as filas de cirurgias eletivas na cidade e nesse sentido realizou um mutirão para a realização de exames de risco cirúrgico, que verifica como está a saúde do paciente que vai passar por alguma cirurgia. Somente neste fim de semana 120 pessoas foram atendidas com esse tipo de exame no Centro de Especialidades e Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas).

A coordenação do Ceadas organizou a agenda dos pacientes de forma que todos pudessem estar na unidade no dia e horário programado com o mínimo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. O ambiente foi adequado para manter o distanciamento e todos respeitando as determinações de segurança para conter a disseminação do vírus.

Só nas duas últimas semanas foram realizados cerca de 230 exames de risco cirúrgico e com a intensificação dos trabalhos durante o fim de semana a equipe alcançou a marca de cerca de 350 exames, número inédito conquistado pelos profissionais do município. O coordenador do Ceadas Marcos Kikuta disse que com a realização destes exames de risco cirúrgico avança ainda mais no objetivo de atender toda a demanda de cirurgias do município. De janeiro até agora já foram feitos 2.224 exames desse tipo.

Também foram realizados no fim de semana 120 exames cardíacos do tipo doppler, divididos entre sábado (26) e domingo (27). Essa avaliação verifica as condições cardiovasculares do paciente, como está a circulação dos vasos sanguíneos e o fluxo de sangue.

Para atender todo esse público, a Prefeitura conta com o esforço conjunto da equipe da Ceadas e também da Central de Regulação e o departamento de Atenção Básica do município.

Outro trabalho ofertado pela Prefeitura para a comunidade foi a realização de exames de eletrocardiograma em crianças e adolescentes atendidos por um projeto social esportivo. A avaliação garante a permanência e a realização de atividades de forma segura para os beneficiados pelo projeto.