CEC classifica jovens do Vale do São Lourenço para seletiva

Nove garotos da região do Vale do São Lourenço vão realizar o sonho de ingressar na mais importante equipe do futebol profissional de Mato Grosso. Eles foram selecionados por representantes do Cuiabá Esporte Clube (CEC) no último fim de semana, durante dois dias de competições realizadas nos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa.

O evento foi realizado através de uma parceria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental da Região Sul (Cidesasul) e o CEC. Os atletas mirins passarão por mais uma avaliação nos próximos dias, desta vez na sede do clube na capital do estado.

A prefeita de Jaciara e presidente do Cidesasul, Andreia Wagner disse que o resultado é para se comemorar, pois aumenta as expectativas de realizar o sonho da garotada que tem levado os treinos a sério, de olho no futuro.

“Para nós é um momento de alegria. Sabemos que haverá mais uma fase em Cuiabá, mas já é um grande passo dado. Eles sonham alto e poder participar disso nos enche de orgulho. Ao Cuiabá Esporte Clube o nosso muito obrigada pela oportunidade”, destacou a gestora.

SELETIVA

As avaliações foram feitas pelos coordenadores de base do Cuiabá, Ricardo Mendes e o professor Giovane César Gabriel. Segundo Giovane, os selecionados passarão uma semana em Cuiabá para uma nova seletiva e processo de adaptação.

“Finalizada essa segunda etapa, e havendo adaptação desses atletas em Cuiabá e no nosso time, o próximo passo será com as famílias. Nós saímos do Vale do São Lourenço bastante otimistas, pois existem muitos atletas bons de futebol na região”, disse

“O intuito do Cuiabá Esporte Clube é justamente melhorar a qualidade dos nossos jogadores e, claro, oportunizar esse sonho que a maioria têm que é jogar em um time reconhecido e fazer carreira. Nosso muito obrigado a prefeita e presidente do Cidesasul, Andreia Wagner, pelo espaço e pela recepção”, ressaltou Giovane.

A organização da seletiva também contou com a parceria do Departamento de Esporte e Lazer de Jaciara (DEL). Para o diretor de esporte do município, Carloman Dourado Evangelista, este é apena o começo de muitas ações voltadas ao esporte que o município realizou e garante que muito trabalho está vindo por aí.

“O Cidesasul e as secretarias de Esporte de dom Aquino, Juscimeira e São Pedro da Cipa estão de parabéns pela organização. Agora, o próximo passo é conseguirmos emplacar o sub-17 no Campeonato mato-grossense, que deve ocorrer entre os meses de setembro e outubro deste ano”, disse o diretor.

Participaram também da seletiva, atletas de São Pedro da Cipa e de Dom Aquino.

Confira abaixo a lista dos selecionados:

Atletas de Jaciara:

José Henrique Costa Conceição

João Pedro Nascimento Souza

Gabriel Henrique Morais da Silva

Gabriel Henrique Magalhães Alves

Kelvin Antonio Obadowiski

Atletas de Juscimeira:

Wesley Aparecido Soares Alves dos Anjos

Lucas Matheus de Souza Silva

Gabriel Gomes Oliveira

João Victor da Silva dos Santos Carvalho.