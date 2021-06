Cerca de 10 mil voluntários desistem de atuar na Olimpíada em Tóquio

Faltando 50 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos, a competição enfrenta mais um grave problema. De acordo com Toshiro Muto, diretor geral de Tóquio 2020, cerca de 10 mil dos 80 mil voluntários previstos para trabalhar no evento desistiram nos últimos meses.

De acordo com o dirigente, a maioria deles desistiu das Olimpíadas por conta de preocupações com o coronavírus. Alguns outros colaboradores se retiraram por causa do calendário, já que os Jogos foram adiados por um ano, enquanto outros decidiram protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente do evento, Yoshiro Mori, que foi forçado a renunciar em fevereiro e foi substituído por Seiko Hashimoto.

Programada para acontecer em 2020, a Olimpíada foi adiada por um ano devido à pandemia. Agora, ela ocorrerá entre 23 de julho e 8 de agosto. Devido a uma quarta onda de infecções, Tóquio e outros nove departamentos permanecerão em estado de emergência de saúde até um mês antes dos Jogos.