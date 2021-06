Cerca de meia tonelada de entorpecentes são incinerados

A Polícia Civil realizou a incineração da 420 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 500 quilos do entorpecente, nesta quinta-feira (10) no município de Barra do Garças (MT).

A destruição está inserida na “Operação Integrada Narco Brasil” deflagrada pelas forças de segurança pública, visando desenvolver ações preventivas, de inteligência e repressão contra o tráfico de drogas e incineração, proporcionando à população de Mato Grosso a devida sensação de segurança.

Após autorização judicial a queima dos 420 tabletes da substância considerada pura e avaliada no mercado ilícito em cerca de R$ 25 milhões, foi realizada em uma empresa de cerâmica na cidade de Barra do Garças.

Para a incineração foi montada uma força tarefa que contou com a participação dos policiais civis da Delegacia Regional, 1ª Delegacia de Polícia e 2ª Delegacia de Polícia, coordenados pelos delegados de polícia Wilyney Santana Borges e Antônio Moura Filho.

Também estiveram presente acompanhando o ato equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Vigilância Sanitária de Barra do Garças.

A operação integrada Narco Brasil é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, com atuação das polícias Civis e Militares das unidades da federação e parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.