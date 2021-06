Chefe da Casa Civil diz que crítica de Emanuel é “imbecilidade”

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, classificou como “imbecilidade” as críticas feitas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), dando conta de suposto “boicote” a vacinas que seriam encaminhadas a Capital.

O novo embate entre Executivo e o Alencastro se dá em razão do recente anúncio feito por Emanuel, dando conta de que a Capital receberia doses extras de vacina contra Covid, em contrapartida por ter sediado a Copa América.

O Governo Federal acabou recuando do envio e o prefeito afirmou, em conversa com a imprensa, que o “gabinete do governador tentou boicotar, desde o primeiro momento, o envio dos imunizantes”.

“Essa é mais uma mentira do prefeito Emanuel Pinheiro. Uma fake news. Tudo que queremos é imunizar a população mato-grossense”, rebateu o chefe da Casa Civil, em entrevista a uma rádio da Capital.

“Todo o Governo estava torcendo para que essa vacina viesse para Cuiabá, para salvar vidas. [Não existe] torcer contra isso. um negócio desses … É uma imbecilidade um prefeito falar um negócio desse”, acrescentou o secretário.

Doses a MT

Mato Grosso recebeu, até a última terça-feira (29), pouco mais de 1,7 milhão de doses das vacinas contra Covid-19 do Ministério da Saúde.

Segundo o Estado, 99,9% deste total já foi distribuído aos 141 municípios. Os municípios aplicaram mais de 1,2 milhão de doses, o que corresponde a 82% do total.

Os 10 municípios que mais aplicaram vacinas, considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas, foram: Juína (100%), Campos de Júlio (97%), Araputanga (95%), Nova Monte Verde (94%), Vila Rica (94%), Jaciara (94%), Santa Rita do Trivelato (94%), Conquista D’Oeste (93%), Paranaíta (93%) e Alto Taquari (92%).