China ultrapassa marca de 1 bilhão de vacinas aplicadas contra a covid-19

A China já aplicou nos braços da população mais de 1 bilhão de doses de suas vacinas contra a covid-19 no território nacional, informou neste domingo (20) a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Em breve comunicado, a instituição destaca que mais de 1,01 bilhão de aplicações dos fármacos foram feitas até o sábado (19).

A imprensa local destaca que 100 milhões dessas injeções foram administradas nos últimos seis dias, o que mostra a aceleração da campanha de vacinação.

O objetivo das autoridades é vacinar pelo menos 70% da população antes do final de 2021. Os grupos que podem ser imunizados, faz alguns dias, incluem crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

Das sete vacinas autorizadas pela China para uso emergencial – quatro também possuem licença de comercialização – até o momento, cinco requerem duas doses; outra, de três; e o último fármaco, o desenvolvido pela CanSino, precisa de apenas uma aplicação.

No momento, as autoridades chinesas não deram luz verde a nenhuma vacina estrangeira para uso no continente do país – elas são usadas, por exemplo, na região semiautônoma de Hong Kong -, embora a empresa farmacêutica local Fosun Pharma tenha um acordo há meses para distribuir a vacina da Pfizer.