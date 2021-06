Comandante da PM: buscas seguirão até que bando seja localizado

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, afirmou que as forças de segurança pública do Estado estão determinadas a caçar o bando que assaltou duas cooperativas de crédito no interior do Estado, independente do tempo que se fizer necessário para concluir as buscas.

A ação criminosa ocorreu na última sexta-feira (4), quando o bando, fortemente armado, assaltou simultaneamente duas cooperativas de crédito na cidade de Nova Bandeirantes, região Norte do Estado.

Desde então, mais de 100 policiais estão envolvidos no trabalho de procura aos criminosos.

“Ficaremos até o dia que tiver que ficar. Dez dias, 15 dias, 20 dias, 60 dias se for preciso. Não temos medo de trabalhar, a tropa está muito motivada”, disse o comandante, em entrevista a uma rádio da Capital.

“Estive no local e o pessoal está extremamente motivado para dar essa resposta à sociedade”, emendou Assis.

Ele não deu mais detalhes das investigações, uma vez que os trabalhos correm sob sigilo.

Nesta semana, o governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que “existe empenho máximo da polícia na região pra prender esses bandidos”.

O crime

Encapuzados e com roupas camufladas, os criminosos invadiram as agências bancárias em posse de fuzis e pistolas.

Eles conseguiram roubar o dinheiro das cooperativas e fugiram com 10 reféns, feitos de ‘escudo humano’.

Todos os reféns foram liberados depois que os bandidos conseguiram sair da cidade.