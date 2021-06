Comissão anuncia inauguração de centro de vacinação em Rondonópolis

O presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, deputado estadual Dr. João (MDB), anunciou, durante reunião ordinária nesta segunda-feira (28), a inauguração de um centro de vacinação no município de Rondonópolis, viabilizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O local será inaugurado na próxima sexta-feira (2), às 10h, e funcionará das 7h às 22h.

“O centro de vacinação funcionará também no período noturno para que as pessoas que trabalham até às 18h, 19h, tenham condições de ir. Quero agradecer a todos os colegas da Comissão de Saúde e a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa por esse apoio a Rondonópolis”, disse o parlamentar.

Este será o quarto ponto de vacinação em Mato Grosso viabilizado pela Assembleia Legislativa, sendo outros dois instalados em Várzea Grande e um em Cuiabá, no estacionamento da sede do Poder Legislativo estadual.

Durante a reunião foram apreciados 28 projetos de lei, sendo aprovados pareceres favoráveis a 16 e contrários a 12. Entre os projetos com parecer favorável, cinco tratam de medidas para conter o avanço da covid-19 no estado ou amenizar suas consequências.

O PL 471/2021, apresentado pelo deputado João Batista do Sindspen (PROS), torna obrigatório teste de detecção da covid-19 (sars-cov-2) em todas as amostras de sangue de doadores em Mato Grosso. De autoria do deputado Thiago Silva (MDB), o PL 327/2020 dispõe sobre estabelecimento de uma Linha de Apoio aos Profissionais da Saúde (LAPS) e seus familiares em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Já o PL 146/2021, de autoria do deputado Dr. Gimenez (PV), dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da covid-19. Na lista, constam ainda os PLs 786/2020 e 276/2021.

Foram aprovados ainda pareceres favoráveis aos projetos de lei 771/2019, 987/2019, 1132/2019, 557/2020, 560/2020, 755/2020, 779/2020, 271/2020, 875/2020, 201/2020 e 925/2020, que prevê a implantação de sistema biométrico de identificação de recém-nascidos no estado de Mato Grosso.

Os PLs que tiveram pareceres contrários aprovados são: 167/2021, 178/2021, 203/2021, 254/2021, 380/2021, 329/2021, 341/2021, 344/2021, 345/2021, 371/2021, 1145/2019 e 1030/2019. O Projeto de Decreto Legislativo 04/2021 e o PL 280/2021 foram retirados de pauta a pedido do autor, deputado Lúdio Cabral (PT).

Participaram da reunião os deputados Dr. João (MDB), Dr. Gimenez (PV) e Paulo Araújo (PP).