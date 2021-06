Comissão decide hoje se autoriza vacinação prioritária de jornalistas em MT

A Comissão Intergestora Bibartite de Mato Grosso (CIB/MT) deve decidir hoje se autoriza a inclusão dos jornalistas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O pedido foi feito pelo sindicato da categoria (Sindjor-MT), que alerta para o aumento de casos de contágio e mortes de profissionais em todo o Estado.

Apesar de prestarem um serviço considerado essencial e atuarem na linha de frente, garantindo a divulgação de fatos e orientações relacionados à pandemia, os jornalistas não foram contemplados nos grupos prioritários.

Vários municípios já autorizaram esta inclusão, mas, caso a medida seja aprovada hoje pelos representantes das secretarias estadual e municipais de Saúde que integram a CIB-MT, a vacinação dos jornalistas passará ser garantida em todas as cidades.

PESQUISA

De acordo com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso- SindjorMT, atualmente 1.500 trabalhadores atuam em veículos de comunicação e assessorias de imprensa em todo o Estado. Pelo menos 150 profissionais testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia.

A alta taxa de contaminação é explicada pela exposição dos jornalistas, que acompanham a situação em unidades hospitalares, cobrem as ações do setor de segurança no combate às aglomerações e mantém o contato diário com a população para a produção e veiculação de notícias.

De acordo com levantamento publicado em abril de 2021 pela jornalista Fátima Lessa, mestre em política social, o número de contaminados pode ser bem maior que o apontado oficialmente.

A comunicadora identificou em seu estudo que só numa empresa de comunicação, com 50 funcionários, 22 testaram positivo para a infecção. A subnotificação ocorre porque nem todos os profissionais comunicam o contágio ao órgão sindical e, até o momento, não havia esse registro por parte das autoridades sanitárias.

A pesquisa feita por Fátima Lessa também confirmou o óbito de dezenas de jornalistas, permitindo a identificação de várias vítimas da Covid-19 até março de 2021 – inclusive em Rondonópolis.

Veja abaixo alguns casos levantados pela pesquisa de jornalistas que perderam a vida depois de serem contaminados pela Covid-19.

Paulo Iran, de 56 anos, de Rondonópolis.

Morreu, de madrugada, dia 27 de junho de 2020. Ele estava internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde lutou bravamente contra a doença durante 18 dias. Paulo Iran era um dos mais antigos profissionais de rádio em Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá) e atuou em várias empresas. Era um divulgador dos artistas regionais e, comandava por último o programa ‘Paradão Sertanejo’, na rádio 105 FM.

João Batista Pereira, 56 anos, de Juína.

Morreu na manhã de um sábado, 12 de setembro de 2020. O Jota Batista, era considerado um dos ícones da comunicação do município de Juína (742 quilômetros de Cuiabá) na década de 90 e início dos anos 2000. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Cuiabá. Trabalhou em emissoras de rádio e TV em Juína. Ele também apresentava um programa de TV na cidade, onde conquistou o carinho da população com seu carisma e profissionalismo. (Olhar Direto)

Lenine Martins, 64 anos, de Cuiabá.

O fotojornalista Lenine Martins de Oliveira, morreu no dia 23 de outubro, era uma sexta-feira, vítima da Covid-19. Estava internado no dia 1º de outubro. No dia 6, seu quadro piorou e ele foi para UTI, onde foi intubado. Além da Covid-19, o fotógrafo está com pneumonia bacteriana. Servidor efetivo atuou por 41 anos na Secretaria de Comunicação do Estado. Mesmo após a aposentadoria continuou fotografando e permaneceu no Estado como funcionário comissionado entre os anos de 2014 a 2019. Ele começou a trabalhar para o governo na gestão de José Fragelli, entre os anos de 1971 e 1975. Na época, era um funcionário da assessoria de imprensa do então governador. Tornou-se fotógrafo no governo de Frederico Campos, entre 1979 e 1983. (SecomMT/G1MT)

Nilson Rachid, 68 anos, dezembro, Rondonópolis

Morreu à noite, no dia 15 de dezembro de 2020, uma terça-feira. Natural de Aquidauana, interior de Mato Grosso do Sul, chegou em Mato Grosso no início dos anos 90. Com uma história voltada à comunicação, Rachid dedicou mais de 30 anos ao rádio. Ele era um dos mais importantes radialistas de Mato Grosso, e trabalhou em várias emissoras de rádio e TV como a Rádio Juventude, TV Cidade Record, TV Rondon e a Rádio Clube. A voz marcante fez com que o profissional fosse conhecido como “Canhão do Rádio”. (Globo Esporte/Globo).

Paulo Becker, 64 anos, Juara

Morreu dia 26 de fevereiro de 2021, uma sexta-feira. Jornalista e apresentador do ‘Balanço Geral’, da TV Amplitude de Juara, em Mato Grosso. Internado desde o início de fevereiro, o comunicador ficou 12 dias na UTI. (IstoÉ)

Renan Dimuriz, 58 anos, Guarantã do Norte

O ator e comunicador Renan Dimuriez, 58 anos, morreu, na noite do dia 4 de março, em um hospital de Sorriso, onde estava há cerca de 35 dias. Atualmente, era agente de comunicação e coordenador de Cultura em Guarantã do Norte. Ele contraiu Covid em outubro de 2020 e teve complicações, ficou com a imunidade baixa, insuficiência respiratória e outras sequelas. Após exame, foi constatado comprometimento pulmonar. Ele foi internado em Sorriso e também contraiu pneumonia, sendo encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva e não resistiu. (SóNoticias)