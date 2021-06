Confira o cronograma de vacinação para a próxima semana

A Secretária Municipal de Saúde divulgou o cronograma de vacinação contra a covid-19 da próxima semana.

As gestantes, puérperas, lactantes com crianças até 1 ano e 2 meses vão ser imunizadas com a primeira dose (Pfizer) de segunda (28/06) a sexta-feira (02/07) no Centro Cultural José Sobrinho, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A vacinação da primeira dose (coronavac) também segue na segunda-feira e terça-feira para pessoas com idade de 46 anos acima. Na quarta-feira (30) e quinta-feira (01) é a vez das pessoas com 45 anos acima receber a imunização. Os locais de vacinação para estes públicos será na CS Cohab Velha, ESF Padre Rodolfo, ESF André Maggi, ESF Padre Miguel, ESF Dom Bosco, ESF Morumbi, ESF Serra Dourada e Drive-thru no Estádio Luthero Lopes e na UFR. O horário é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Essa semana, de segunda a sexta-feira, a unidade do Conjunto São José ficou exclusiva para a vacinação da segunda dose (coronavac) no mesmo horário da outras unidades.

Já na sexta-feira (02/07), a vacinação segue com a segunda dose para as Forças de Segurança e Salvamento no Corujão (localizado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde) das 8h às 22h.