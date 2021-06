Contratações temporárias na indústria crescem 130% no primeiro quadrimestre de 2021

A indústria é o principal setor que está contratando temporários, demonstrando força em meio à pandemia. No primeiro quadrimestre de 2021, as contratações temporárias cresceram 130% em comparação com as contrações realizadas neste setor nos primeiros quatro meses de 2020, segundo levantamento realizado pela Employer, uma das maiores empresas de RH do país que oferece serviços e tecnologia para Recursos Humanos.

Vânia Montenegro, diretora de serviços de RH da Employer comenta que muitas vezes as indústrias estão passando por atrasos em seus cronogramas de entregas de matéria-prima, por conta disso o setor está optando pela modalidade temporária por ser uma forma de contratação ágil e flexível. “O setor da indústria vem garantindo ótima performance nas contratações de trabalhadores temporários, pois segue repondo seus quadros de empregados para que não ocorra atrasos de entrega de matérias-primas para suprir a demanda do mercado”.

Para Montenegro, a contratação temporária permite que as empresas atendam às demandas emergenciais e ganhem fôlego até conseguirem efetivar os trabalhadores novamente. “A contratação temporária permite que as empresas adequem sua produção às oscilações de consumo no mercado, atendendo com agilidade as necessidades mais urgentes. Além disso, quando a situação estiver estabilizada, pode-se efetivar os temporários”, comenta.

Direitos do trabalhador temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. “Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios”, diz a diretora.

Employer

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer que oferece serviços e tecnologia para Recursos Humanos possui mais de 35 filiais posicionadas estrategicamente no Brasil. A empresa atende algumas das maiores companhias do Brasil e do mundo, que buscam soluções eficientes e de alta tecnologia para o setor, com o objetivo de simplificar a rotina do RH.