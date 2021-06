Denúncias de corrupção vão integrar novo pedido de impeachment

As entidades que preparam um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão usar as informações prestadas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) à CPI da Covid sobre irregularidades na compra da vacina Covaxin na fundamentação do documento que será encaminhado nesta semana à Câmara dos Deputados.

De acordo com os relatos de Miranda, o presidente, ao ser informado sobre o caso, disse que pediria investigação da Polícia Federal. Porém a corporação não encontrou registro de nenhum inquérito aberto.

Para opositores de Bolsonaro, essa postura enquadraria o presidente em crime de prevaricação. Ou seja, ele teria deixado de praticar algum ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

O novo pedido de impeachment será protocolado quarta-feira (30) e incluirá também as denúncias já apresentadas nos mais de 100 pedids formalizados durante a gestão do ex-presidente Rodrigo Maia e também do atual, Arthur Lira (PP).

Além do apoio de partidos como o PSOL, PT, PC do B, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania, o documento também será assinado por representanes de dezenas de entidades ligadas à Educação, trabalhadores e empresários.

CORRUPÇÃO

A suspeita de irregularidade na compra da Covaxin pelo governo Bolsonaro foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo no dia 18 de junho, com a divulgação do teor do depoimento de Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luis Miranda.

O servidor disse em oitiva no MPF (Ministério Público Federal) que recebeu uma pressão “atípica” para agilizar a liberação da vacina indiana contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech.​

O deputado contou que foi pessoalmente alertar o presidente sobre as supostas irregularidades. O encontro teria sido em março. O congressita foi com seu irmão. Apesar da conversa, Miranda disse que a denúncia não foi investigada.

Além das pressões feitas por membros do governo, a negociação para a aquisição da Covaxin chama a atenção pela celeridade, pelo valor bilionário com suspeita de sobrepreço e também por ser a única feita com uma empresa intermediadora – e não diretamente com o fabricante como ocorreu nos outros casos.

O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou ontem (26) que as investigações começaram pelo vírus, em alusão ao novo coronavírus, e chegou “ao câncer da corrupção”.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, disse que acionará a PGR (Procuradoria-Geral da República) para que o órgão também investigue o presidente Bolsonaro por crime de prevaricação. Ele pretende protocolar o pedido nesta segunda (28).