Criança de 7 anos é atropelada enquanto brincava com amigos

Uma criança de apenas sete anos foi atropelada na tarde deste domingo (13) na rua 10 no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis. Ela estava brincando de pipa com outros amiguinhos.

Segundo informações, a motociclista seguia em uma moto Biz na mesma rua em que a criança estava brincando, mas não há detalhes de como ocorreu a batida.

O Samu foi acionado e a criança levada ao Pronto atendimento Municipal.

A mulher esteve no local até a chegada do Samu e depois saiu. A mãe da criança estava no local e foi com ela até a unidade de Saúde.