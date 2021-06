Criança que caiu do 4º andar de prédio segue em estado de saúde é grave

Uma menina de 12 anos caiu do 4º andar de um prédio na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio de janeiro, na manhã desta sexta-feira (25). Segundo os bombeiros, a criança caiu na fiação elétrica da via. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e o estado de saúde é considerado grave.

A vítima foi identificada como Júlia Pereira de Aguiar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menina passa por procedimentos na unidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas para a ocorrência. No local, os policiais já encontraram a criança caída ao solo. os agentes da Polícia Civil conversaram com familiares, vizinhos e funcionários do edifício.

Segundo a Polícia Civil informou ao R7 por meio de nota, a principal linha de investigação é queda acidental. Imagens de câmeras estão sendo analisadas, mais testemunhas serão ouvidas e outras diligências serão feita para esclarecer o ocorrido.

O caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca).