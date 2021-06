Crianças brincam com vela, provocam início de incêndio e cômodo fica destruído

Parte de uma residência ficou totalmente destruída pelo fogo na noite desta segunda-feira (21), na Rua Belo Horizonte do bairro Jardim Tropical em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, duas crianças estavam brincando com uma vela, que veio a cair em cima de um colchão iniciando as chamas.

Os residentes da casa conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu.

Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas, porém, as paredes da casa ficaram todas rachadas com o risco de desabar.