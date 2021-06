‘Cruella’ conquista quase 100% de aceitação do público

Apesar dos críticos avaliarem ‘Cruella’ com apenas 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, o live-action estrelado por Emma Stone conquistou 97% de aprovação do público.

A classificação vem após mais de 2500 votos dos usuários do site agregador de críticas.

Surpreendentemente, o longa passa a frente de ambiciosos remakes live-action, como ‘Aladdin’ e ‘O Rei Leão‘, que alcançaram 94% e 88% de aceitação do público, respectivamente.

Na 4ª posição vem ‘Mogli: O Menino Lobo’ (86%), seguido por ‘A Bela e a Fera‘ (80%).

Vale lembrar que a lista se refere diretamente aos remakes das animações, já que ambos os filmes da ‘Malévola‘ tiveram de 95% entre o público, mas são produções originais.

Além disso, ‘Cruella‘ também impressionou com US$ 26.5 milhões em seu fim de semana de estreia.

Vale lembrar que o longa foi lançado simultaneamente no serviço de streaming do Disney+, por uma taxa adicional do Premier Access.

Exibida em 3,892 salas, a produção registrou uma média de US$ 6.8 mil por cinema.

Tony Chambers, chefe de distribuição global da Disney, declarou: “Esse final de semana representou nossa primeira experiência retornando aos cinemas e vendo as medidas de segurança sendo aplicadas. O público assistiu aos trailer dos blockbuster que serão lançados nesse verão. É um convite para eles retornarem e assistirem mais filmes.”