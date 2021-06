Cuiabá empata com América e segue sem vencer no Brasileirão

O Cuiabá visitou o América Mineiro, na Arena Independência, na tarde desta quinta-feira (17) e saiu de campo com um empate em 0 x 0, em partida válida pela 4ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.

Com o placar, a equipe da Capital mato-grossense soma dois pontos em três partidas disputadas na competição e segue sem vencer na elite do Brasileirão.

O Dourado estreou com empate em 1×1 contra o Juventude, depois perdeu de 1×0 para o Fluminense.

O time teve o jogo contra o Atlético-GO adiado, em razão de a Arena Pantanal estar recebendo jogos da Copa América.

Ao final da partida desta tarde, o capitão do Cuiabá disse que a equipe está crescendo “aos pouquinhos” na competição.

“Com um a menos, ficou mais difícil. Não sei o que aconteceu com o Murilo Rangel. A gente precisava da vitória, estamos crescendo aos pouquinhos, a vitória daria uma carga maior. Agora é dar sequência”, disse.

Assim como o Cuiabá, o América também não tem vitórias no Brasileirão.

O resultado de 0 a 0, inclusive, deixa o América na zona de rebaixamento, em 19º. Já o Cuiabá está em 14º lugar.

O Dourado volta a campo às 15 horas (horário de Mato Grosso), do próximo domingo (20), para enfrentar o Grêmio. A partida será realizada no estádio do Dutrinh, na Capital.