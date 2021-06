Cuiabá reduz polos de vacinação contra Covid

Em meio ao momento delicado de vacinação contra a Covid-19 na Capital – que contabiliza inúmeros faltosos diariamente – a prefeitura anunciou o fechamento de um dos seis polos de imunização na cidade.

A unidade que funciona no Centro de Eventos do Pantanal será desativada a partir deste sábado (19).

Segundo o Município, a direção do local solicitou a desocupação do prédio para realizar uma reforma no telhado.

A coordenação da campanha de vacinação será transferida para o Senai Porto, que já funciona como polo de imunização. Os servidores que estão trabalhando desde o início da campanha também irão para lá.

Ainda conforme a prefeitura, há a previsão de abertura de um novo polo. Porém, não foi revelada data prevista para a abertura, tampouco o local onde funcionará a vacinação.

De acordo com dados do sistema de cadastro da campanha, mais de 40% de todas as doses aplicadas em Cuiabá foram realizadas no Centro de Eventos, num total de mais de 110 mil aplicações.

A partir de sábado, a campanha de imunização continuará nos polos do Senai Porto, Assembleia Legislativa, Sesc Balneário, e nos drive thru do Sesi Papa e UFMT.