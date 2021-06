Culinária em família é a opção para amenizar o uso de videogames e celulares por crianças e adolescentes

Com a massificação da tecnologia, as crianças têm acesso às telas de computadores, smartphones, tablets e videogames cada vez mais cedo e em todas as classes sociais, e esse uso em excesso pode causar riscos à saúde como déficits cognitivos e de interação social. Com a pandemia, o uso das telas fez com que essa exposição aumentasse ainda mais, seja pelas aulas on-line ou para preencher o tempo ocioso, e esse tempo excessivo com as telas vem sendo motivo de preocupação entre pesquisadores e entidades, como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que fez a publicação do manual: “Uso saudável de telas, tecnologias e mídias nas creches, berçários e escolas”.

“O excesso de uso de telas, tecnologias e mídias por crianças prejudica fisicamente, aumentando risco de obesidade, prejuízo na visão, questões hormonais e diminuindo a qualidade do sono esperado para a idade, prejudicando a atenção e aprendizado, fazendo com que aumentem os fatores para possíveis transtornos do aprendizado. Além das questões psicomotoras, impedindo o desenvolvimento adequado da coordenação motora fina, prejudicando a interação e comunicação social com os pares”, alerta a psicóloga especialista em neuropsicologia e em intervenção ABA (Análise do comportamento aplicada) no Transtorno espectro autista e deficiência intelectual, Julia Rocha Amaral Taranti.

Para reverter esse quadro e proporcionar um tempo maior em família, a coordenadora de Marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, sugere que “cozinhar juntos é uma ótima maneira não só de passar um tempo com os filhos, mas de fazê-los a compreender a importância de aprender sobre comida e a gostar de alimentos variados e saudáveis”.

A nutricionista do Fort Atacadista Glaucia Stasiak selecionou algumas receitas para se fazer com a participação das crianças. “Lembrando que caso eles ainda sejam muito pequenos, o adulto deverá ficar responsável pelas tarefas que requeiram o uso de objetos cortantes e o fogão. Fazendo com que o risco de acidentes seja menor”, alerta a nutricionista.

Minipizza de pão de queijo

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras (chá) de queijo de minas padrão (meia cura) ralado

1/2 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

250g de polvilho doce (aproximadamente)

250g de polvilho azedo

Óleo para untar

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 tomate picado

500g de salsicha em rodelas

2 xícaras (chá) de molho de tomate

300g de queijo muçarela ralado

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Para o recheio, aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e frite a cebola até murchar. Adicione o tomate, a salsicha e refogue por 3 minutos. Adicione o molho de tomate e cozinhe até ferver. Desligue e reserve. Para a massa, em uma tigela, misture os ovos, o queijo, o óleo e o leite. Acrescente os polvilhos, aos poucos, até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione mais polvilho doce. Divida a massa em bolinhas e abra com um rolo, formando disquinhos de 10cm. Coloque um ao lado do outro em uma fôrma grande untada, espalhe o refogado de salsicha sobre eles e cubra com a muçarela. Polvilhe com orégano e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até assar e dourar. Sirva.

Minibolo de cenoura com calda de chocolate

Ingredientes

3 cenouras picadas

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

1/3 de xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo e farinha de trigo para untar

250g de chocolate meio amargo picado

1 caixa de creme de leite

Chocolate granulado a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, os ovos, o óleo, o leite e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela, adicione a farinha e o fermento e misture com uma colher. Despeje a massa em forminhas de buraco no meio individuais untadas e enfarinhadas e coloque uma ao lado da outra em uma fôrma grande. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. Retire, deixe amornar e desenforme. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria e misture com o creme de leite. Espalhe sobre os bolinhos, decore com chocolate granulado e sirva.

Até o dia 30 de junho, as lojas do Fort em Cuiabá e Várzea Grande estão com várias promoções de vinhos e espumantes, entre outros produtos como queijos, azeites, massas, molho de tomate, lombo de bacalhau, petiscos de tilápia e camarão. Os vinhos, espumantes e filtrados poderão ser parcelados em até 4 vezes, sem juros, no Vuon Card, até o dia 31 de julho.

Em Cuiabá, as lojas estão presentes nas avenidas Fernando Corrêa da Costa e Miguel Sutil e, em Várzea Grande, na avenida da FEB. A rede cumpre todas as medidas de prevenção contra o coronavírus e funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos das 7h às 20h. Mais informações pelo site: www.fortaatacadista.com.br.