Defensoria Pública abre vaga de estagiário em publicidade e propaganda

A Defensoria Pública de Mato Grosso recebe, a partir de quarta-feira (9/6) até o dia 18 de junho, currículos de estudantes do curso de Comunicação, habilitação publicidade e propaganda, interessados em trabalhar em estágio remunerado junto à equipe de Assessoria de Imprensa do órgão, em Cuiabá. O estágio terá duração de um ano, prorrogável por mais um, com carga horária diária de seis horas.

Os interessados devem estar cursando do terceiro ao quinto semestre do curso, saber usar programas de edição de imagem como Corel Draw, Illustrator, Adobe Photoshop, técnicas em design gráfico, trabalhar organização de elementos textuais e não-textuais e ter boa redação.

O selecionado irá auxiliar em atividades relacionadas à criação publicitária de conteúdo, de peças e campanhas, atuará na alimentação do site e outros veículos de comunicação da Instituição, entre outras funções afetas à sua área de estudo.

A bolsa do estágio é no valor de R$ 700 mais o auxílio do vale transporte no valor de R$ 170,10. O horário de trabalho é das 12h às 18h, na avenida Rubens de Mendonça, edifício American Business. Após o envio de currículos, os pré-selecionados passarão por uma entrevista e farão a produção de um card, a ser realizada pelo publicitário da equipe.

Os interessados devem enviar currículos para o endereço: imprensa2@dp.mt.gov.br até o dia 18 de junho. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail.