Deputada vai discutir flexibilização de horários para o comércio e investimentos

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) vai pedir ao prefeito José Carlos do Pátio a ampliação do horário de funcionamento do comércio no município. O anúncio foi feito hoje (14) após reunião com representantes da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir), dos músicos e também das entidades que reúnem empresários e trabalhadores do setor de bares, restaurantes e eventos.

A parlamentar terá audiência com o prefeito na tarde desta segunda-feira e o assunto será o principal tema em pauta.

“Se garantir o funcionamento ao menos até as 22 horas já será suficiente para manter a renda e evitar perda de empregos. Cuiabá, Primavera do Leste, Várzea Grande e outros municípios estão funcionando com horários muito mais flexíveis”, diz a deputada.

Janaína explica que os setores de bares, restaurantes e eventos empregam cerca de 12 mil pessoas em Rondonópolis e tem sentido um impacto forte desde o início da pandemia.

“Estamos na contramão ao proibir o funcionamento do comércio e especialmente desses setores. Tenho ponderado com os prefeitos de que já existe pesquisa mostrando que a contaminação em bares e restaurantes fica em torno de 1,5%, é irrisório. Os próprios donos de estabelecimentos exigem os cuidados preventivos, como o distanciamento e uso de máscaras”, explica.

Durante a reunião, Janaína vai propor que o município flexibilize as restrições e, ao mesmo tempo, intensifique a fiscalização para coibir os reais fatores de contaminações. “Agora mesmo tivemos o dia dos namorados e o que mais se viu foram reuniões familiares ou eventos clandestinos. Precisamos focar na fiscalização e convencer as pessoas a adotarem individualmente os hábitos de prevenção”.

FORÇA-TAREFA

Janaína Riva antecipou que a pauta com o prefeito José Carlos do Pátio também prevê a discussão de investimentos no município. Ela disse concordar com as reclamações do prefeito sobre os repasses do Estado para a cidade.

“Ele está correto em cobrar mais recursos. Rondonópolis contribui muito para o Estado e é preciso que tenha um retorno compatível com esta contribuição”, afirmou.

Ela citou como exemplo os investimentos na Saúde. “O prefeito reclama que durante a pandemia o Estado teria aberto em Primavera do Leste o mesmo número de leitos que em Rondonópolis, que tem uma população muito maior. Ele também cobra a ampliação do Hospital Regional, que serve de referência para toda a região. São pleitos justos”, diz Janaína.

A parlamentar acredita que, à partir do aprofundamento do diálogo, seja possível criar uma força tarefa na Assembleia Legislativa para negociar com o Governo o atendimento de várias reivindicações dos gestores e da sociedade rondonopolitana.