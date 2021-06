Deputada rebate aliado de Emanuel: “fala digna de desprezo”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) classificou como “dignas de desprezo” as críticas feitas contra ela pelo secretário de Planejamento da Capital, Zito Adrien.

A polêmica teve como pano de fundo, o fato de a deputada se opor a uma candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) ao Governo, em 2022. Segundo ela, caso tenha essa intenção, o prefeito deve procurar outro partido.

Zito, por sua vez, disse que o posicionamento da deputada é “prepotente e individualista” e parte de uma pessoa “sem legitimidade e força eleitoral” para falar em nome do MDB.

Questionada sobre a declaração do secretário, a deputada disparou: “Recebo [a crítica] com espanto né. Zito Adrien falando que eu não tenho força e representatividade para falar pelo partido. É digno de desprezo uma fala como essa”.

Segundo Janaina, que é vice-presidente do MDB em Mato Grosso, a postura contrária a uma eventual candidatura de Emanuel ao Paiaguás é compartilhada por outros colegas da sigla.

Também conforme ela, o mesmo entendimento tem o presidente do partido, deputado federal Carlos Bezerra.

“Não falo por mim, mas sim pelo partido. Quem está no MDB, ao menos por enquanto, caminha com o projeto de apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes. E ninguém viu nenhum deputado estadual, federal, se manifestar contra o que eu estou falando”, disse.

“Meu posicionamento não é pensando em mim, mas sim no MDB. O deputado Bezerra me tem como braço direito, trabalhamos em conjunto e esse é um posicionamento partidário. Agora, quem é Zito Adrien para falar qualquer coisa sobre a mulher mais votada na história de Mato Grosso. Quem é ele né? Não é ninguém”, concluiu.