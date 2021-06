Deputado Claudinei visita Casa de Apoio em Ação de Rondonópolis

As voluntárias Carleni Aparecida de Souza, Josina Maria de Souza e Marcela Braun da Casa de Apoio Amor em Ação, instituição localizada em Rondonópolis, receberam o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), nesta manhã de sábado (5), para apresentar as instalações do local que abrigam pessoas que precisam de assistência médica nas unidades de saúde do município. Elas são moradoras de 19 cidades das regiões sul e sudeste de Mato Grosso.

“Tive a satisfação de receber as integrantes deste importante projeto na Assembleia Legislativa e, agora, venho no local conhecer de perto o trabalho social em atendimento às pessoas de outros municípios. Elas nos solicitaram apoio e ficamos de verificar a possibilidade de destinar emendas parlamentares para contribuir com a entidade para o próximo ano”, posiciona o parlamentar.

De acordo com a Carleni, a visita de Claudinei na entidade reacendeu a expectativa que terão o apoio necessário para sanar as dificuldades enfrentadas. “O encontro com o deputado foi produtivo demais. Enriqueceu tanto o ambiente. Ele viu o pessoal que estava hospedado na Casa. Ele nos ajudou ao manter contato com alguns prefeitos dos municípios vizinhos. Nós apresentamos as instalações e ele disse que nossos sonhos não eram tão impossíveis em relação as melhorias que necessitam a entidade”, ressalva.

Projeto

Com existência de quase seis anos, a ideia surgiu quando Carleni, que trabalha há 20 anos no Hospital Regional de Rondonópolis, com carreira efetiva por meio de concurso público, notava que as pessoas estavam dormindo em bancos com mochilas e não tinham para onde ir. “Este pessoal, com uma carência muito grande, no sentido de não ter como pagar diárias de hotel. Nesta situação, cheguei a levar umas três ou quatro vezes para a minha casa. Uma outra amiga parceira também fez igual. Aos poucos vimos que isso não daria certo. Por meio de conversas, decidimos criar essa Casa de Apoio que é mantida com recursos da sociedade”, explica.

Ela comenta que a arrecadação de recursos financeiros ocorre com ações sociais, como o Bazar Beneficente para levantar verbas para pagar o aluguel do imóvel e a energia. “Além disso, oferecemos sem custos quatro refeições por dia, banho e hospedagem. Damos toda a atenção necessária para este público que precisa ter este apoio”, acrescenta a voluntária.

“Nunca fomos tão bem atendidas e recebidas por um parlamentar como o deputado Claudinei. Já cheguei a pedir uma atenção para outros de pelo menos 10 minutos por telefone e não tive êxito. Estivemos semana passada na Assembleia Legislativa e ele prometeu que viria visitar a Casa de Apoio e cumpriu. Estou lisonjeada com a atenção dele com o projeto. Eu vi que ele estava com uma semana corrida, mas não deixou de nos dar atenção”, declara Carleni.

Entidade – A Casa de Apoio em Ação possui 10 voluntários diretos e cerca 60 pessoas que ajudam indiretamente para que o projeto possa conseguir atender o público. O local tem capacidade para abrigar 30 pessoas de 19 municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso.