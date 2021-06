Deputado entrega moção de aplausos em homenagem aos 110 anos da Assembleia de Deus

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou na noite desta quarta-feira (16) do Culto de Gratidão a Deus em comemoração aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, realizado no Grande Templo em Cuiabá, com a presença de lideranças da igreja de todo o país.

Na oportunidade, Thiago Silva entregou uma moção de aplausos para o Pastor 5º Vice Presidente da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil (CGADB) e Presidente das Assembleias de Deus de Cuiabá e região Silas de Souza e para o Presidente Estadual da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso (COMADEMAT) José Agripino França em homenagem aos 110 anos da igreja e também ao saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, falecido em 2020 pelos trabalhos prestados a frente da igreja no Estado. Thiago parabenizou a igreja pelo importante trabalho de evangelização nos 141 municípios de Mato Grosso e em todos os estados brasileiros.

“Para mim como membro da Assembleia de Deus é um motivo de muita alegria poder participar desse culto de agradecimento a Deus pelos 110 anos da nossa igreja e também aos pastores e obreiros pelo grandioso trabalho de evangelização da palavra de Deus em todos os estados do Brasil”, disse o deputado Thiago Silva.

Participaram do evento representando os pastores Orcival Pereira Xavier que representou o presidente nacional da CGADB Pr. José Wellington Costa Junior, Pr. Elienai Cabral que pregou a palavra do Senhor e a irmã Nilda de Paula, viúva do Pastor Sebastião Rodrigues de Souza. O evento contou com todas as medidas de distanciamento social e biossegurança para combate à Covid 19.