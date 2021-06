Deputado defende investimentos em cursos de qualificação

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destacou hoje (29) a importância dos investimentos em qualificação profissional para melhorar a vida de adultos e abrir oportunidades aos mais jovens.

“É o nosso dever como homem público trabalhar pela qualificação e geração de renda das famílias de Mato Grosso e me sinto realizado ao ver jovens formados e preparados para o mercado de trabalho”, disse o deputado Thiago.

O parlamentar foi autor de uma emenda no R$ 800 mil que tem proporcionado a realização de vários cursos profissionalizantes gratuitos através do projeto ‘Qualifica MT’, uma parceria do Governo do Estado e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Um desses cursos, de Operador de Empilhadeiras, foi concluído na semana passada em Rondonópolis. Os certificados de formação foram entregues na quinta-feira (24) numa cerimônia com a presença do deputado. Ele parabenizou os formandose ouviu relatos que confirmam a importância da qualificação.

“Tive uma mudança muito importante com a chegada desse curso. Minha expectativa de conseguir um emprego era muito ruim, e não é fácil enfrentar essa pandemia desempregado. Com a oportunidade desse curso gratuito pude me preparar para garantir uma vaga no mercado de trabalho”, disse José Alberto Martins de Paula, 40 anos, morador bairro Dinalva Muniz.

PARCERIA

A gerente do Senai, Ana Bononi, explicou que as emendas parlamentares ajudam muito no trabalho desenvolvido pela instituição. Com os recurso é possível ampliar as ofertas de cursos e o número de vagas.

“É importante essa parceria com o deputado Thiago que tem um olhar especial e sensibilidade com políticas públicas afirmativas que trazem benefício para a formação e qualificação da comunidade”, disse a gerente Ana.

Já foram realizados os seguintes cursos do Projeto Qualifica: Costura, salgadeiro, torneiro mecânico e comandos elétricos, beneficiando dezenas de famílias de Rondonópolis, Poxoréu, Paranatinga e Juscimeira.