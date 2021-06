Deputados vão apreciar na terça o projeto para produção de vacinas contra a Covid-19

O projeto que autoriza o uso de laboratórios e indústrias veterinárias para a produção de vacinas contra a Covid-19 será apreciado na Câmara dos Deputados na próxima terça-feira (15). A informação foi confirmada ontem (11) pela relatora, deputada Aline Sleutjes (PSL/PR) após uma reunião com representantes do Legislativo, dos ministérios da Saúde e da Agricultura, da Anvisa e também da Secretaria de Governo da Presidência da República.

Durante a reunião, que teve também a participação do autor do projeto, o senador Wellington Fagundes (PL/MT), foi definido um texto de consenso – o que deve facilitar a aprovação pelos deputados.

“Tivemos uma discussão saudável e houve convergência. Agora estamos prontos para apresentar esse relatório tão importante para o Brasil. Se Deus quiser na terça feira estaremos em plenário discutindo e votando essa lei importantíssima de autoria do senador Wellington”, disse a relatora do projeto, deputada Aline Sleutjes.

“Já somos referência na produção de vacinas animais e agora seremos também referência na produção de vacinas humanas”, destacou a parlamentar.

APOIOS

A expectativa é que o consenso alcançado ontem garanta também agilidade na aprovação do matéria quando ela retornar ao Senado, para a segunda votação, e a rápida sanção pelo presidente da República.

Com a nova lei o Brasil poderá produzir todo o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) necessário à fabricação das vacinas. A expectativa é de que as indústrias nacionais possam produzir num curto espaço de tempo mais de 400 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19.

Nas últimas semanas equipes da Anvisa e também dos ministérios da Saúde e da Agricultura vistoriaram as plantas industriais que serão utilizadas. Ontem, eles reafirmaram a viabilidade da proposta que pode tornar o país autossuficiente na produção das vacinas.

“Nossos técnicos fizeram visitas individuais às instalações e ficaram surpresos com a qualidade dessas indústrias. Temos plena consciência de que dará tudo certo e que em breve teremos vacinas fabricadas nestas linhas de produção”, disse o diretor da Anvisa, Romison Mota.

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, reafirmou o apoio da ministra Tereza Cristina ao projeto. Segundo ele, a proposta foi analisada de forma detalhada e tem o aval da equipe técnica.

Os representantes da secretaria de Governo da Presidência também garantiram o apoio político à aprovação do projeto. “A ministra Flávia Arruda visitou as instalações e verificou a possibilidade real de desenvolvermos um número maior de vacinas. Ela já adiantou que não poupará esforços para conseguir a aprovação”, afirmou Erica Leal, diretora da Secretaria.

“Todos os esforços nossos são para que os brasileiros possam ter, o mais breve possível, a vacina no braço. A nossa missão é garantir vacinas para todos. Essa reunião, com a participação do Executivo e do Legislativo, demonstra que nós estamos imbuídos em agilizar o processo legislativo e a solução para esse problema que afeta todo o país”, disse Wellington Fagundes.